Gonzalo cometerá un error irremediable por culpa de su ambición en el capítulo 229 de El Jardín de Olivia

06 feb. 2026 - 18:10 hrs.

En el avance del capítulo 229 de El Jardín de Olivia, Gonzalo (Juan Carlos Maldonado) irá al punto de encuentro para recoger el pago de Omar (César Sepúlveda), pero antes recibirá una llamada de Bastián (Alonso Quintero).

El hijo de Bernardita (Catalina Guerra) ofrecerá $200 millones a cambio de la fotografía que incrimina a Droguett y el periodista aceptará el trato. Solo debería dar la vuelta y encontrarse con Walker, pero la ambición será más fuerte.

¿Por qué solo tener $200 millones si podrían ser $285 millones?

El Jardín de Olivia / Mega

Burgos y Omar de cacería

El ex de Jessica (Ignacia Sepúlveda) se acercará a la banca donde escondieron el bolso con dinero y se apoderará de él, quedando en el punto de mira de Omar y Burgos (Juan Carlos Cáceres).

"Si se da cuenta que estamos acá, se va a echar a correr y lo vamos a perder entre la gente. Esta cuestión es como cuando uno va a pescar, ¿me entiende? (...) El tipo ya tiene la plata", dirá el experimentado subprefecto ante la impaciencia de Droguett.