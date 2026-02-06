Ya no quiere ser una Walker: Nacha tomará inapelable decisión en el capítulo 229 de El Jardín de Olivia

06 feb. 2026 - 17:40 hrs.

En el avance del capítulo 229 de El Jardín de Olivia, Ignacia (Cota Castelblanco) no podrá sentir más decepción de su padre, al punto que querrá cortar lazos definitivamente con él.

Luis Emilio (Alejandro Trejo) la separó no una, sino dos veces de Karina (Jacinta Rodríguez) y sin importarle usar a Samuel (Simón Beltrán) como moneda de cambio.

Una hija solo de Bernardita

Cansada de esta situación, la menor del clan enfrentará a su papá con una decisión en mente: "Si tanto te cuesta aceptarlo, entonces te voy a ahorrar el desagrado de tener que verme la cara y tener una hija 'degenerada' como yo que lleve tu apellido".

El Jardín de Olivia / Mega

Luis Emilio no entenderá qué es lo que quiere decir su hija. Ella le aclarará que borrará todo rastro suyo de su vida.

"Yo no quiero seguir llevando tu apellido, no si las cosas van a seguir siendo así. No quiero ser una Walker, así que me voy a cambiar a los apellidos de la mamá y voy a ser Ignacia Vial y no vas a tener que volver a verme la cara", anunciará.