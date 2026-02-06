"¿Estoy interrumpiendo algo?": Bastián descubrirá una reunión entre Omar y Burgos en el capítulo 228 de EJDO

06 feb. 2026 - 09:20 hrs.

En el avance del capítulo 228 de El Jardín de Olivia, Bastián (Alonso Quintero) logrará convencer al doctor Iribarren (Carlos Martínez) de que ahora está bien, sin aquellos "delirios" en los que acusaba a su padre de tramar en contra de Bernardita (Catalina Guerra).

Su primera parada tras recuperar la libertad será el Grupo Walker porque acordó con Santana (Matías Oviedo) acercarse a Omar (César Sepúlveda) y así descubrir qué oculta.

Apenas entre en la oficina del director ejecutivo, Bastián se llevará una sorpresa: Droguett estará en compañía del subprefecto Burgos (Juan Carlos Cáceres).

El Jardín de Olivia / Mega

Un encuentro que levantará sospechas

Omar no podrá ocultar su incomodidad ante la inesperada visita y el hijo de Luis Emilio le revelará que "me dieron el alta hoy día mismo y me vine directo a verte a ti. ¿Es idea mía o estoy interrumpiendo algo?".

El policía y el director ejecutivo intercambiarán miradas antes de responder.