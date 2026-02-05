"Está extorsionando a Omar": Gonzalo tendrá que dar explicaciones a Santana en el capítulo 228 de EJDO

05 feb. 2026 - 18:10 hrs.

En el avance del capítulo 228 de El Jardín de Olivia, Santana (Matías Oviedo) contactará a Gonzalo (Juan Carlos Maldonado) con un engaño.

Le prometerá una exclusiva para su medio Testigo Directo, pero el único que hablará en esa reunión será el periodista, pillado con las manos en la masa.

¿Gonzalo contará la verdad?

"Es usted el que me podría dar una exclusiva. Agarre el teléfono que tiene ahí en el bolsillo; el teléfono prepago por el cual usted manda los mensajes. Basta con que lo tenga encendido dos minutos para que lo encuentren y lo vengan a buscar", dirá el comisario sin rodeos.

El Jardín de Olivia / Mega

Carrasco tratará de hacerse el desentendido con esta acusación, pero Gabriel lo tendrá acorralado.

"Sabe perfectamente de lo que le estoy hablando. Usted está extorsionando a Omar Droguett por algo relacionado con el asesinato de la señora Vial y quiero que me diga en este mismo momento qué es", exigirá.