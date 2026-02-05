¡Expuesta al peligro! Olivia saldrá a escondidas para ver a Diana en el capítulo 228 de EJDO

05 feb. 2026 - 17:50 hrs.

En el avance del capítulo 228 de El Jardín de Olivia, Clemente (Pipo Gormaz) buscará a su hija en casa, pero Olivia (Violeta Silva) no estará en ninguna parte.

Desesperado, le contará a Diana (Nicole Espinoza) de su desaparición. La terapeuta estará en el hospital, a la espera médica de Samuel (Simón Beltrán), así que no podrá ayudarlo de inmediato.

El Jardín de Olivia / Mega

Un hombre ofrecerá "ayuda"

En paralelo, Olivia tomará un auto hasta llegar a la casa de la familia Guerrero. La niña ya había estado allí para regalarle un dibujo a Diana y recordará la dirección.

No responderá las insistentes llamadas de Clemente, mientras toca el timbre para que su amiga salga de casa.

Será entonces que un sujeto desconocido la encontrará y la invitará a ir con él para que no esté en la calle sola. ¿La pequeña se dará cuenta del peligro al que podría enfrentarse?