¡Expuesta al peligro! Olivia saldrá a escondidas para ver a Diana en el capítulo 228 de EJDO
En el avance del capítulo 228 de El Jardín de Olivia, Clemente (Pipo Gormaz) buscará a su hija en casa, pero Olivia (Violeta Silva) no estará en ninguna parte.
Desesperado, le contará a Diana (Nicole Espinoza) de su desaparición. La terapeuta estará en el hospital, a la espera médica de Samuel (Simón Beltrán), así que no podrá ayudarlo de inmediato.
Un hombre ofrecerá "ayuda"
En paralelo, Olivia tomará un auto hasta llegar a la casa de la familia Guerrero. La niña ya había estado allí para regalarle un dibujo a Diana y recordará la dirección.
No responderá las insistentes llamadas de Clemente, mientras toca el timbre para que su amiga salga de casa.
Será entonces que un sujeto desconocido la encontrará y la invitará a ir con él para que no esté en la calle sola. ¿La pequeña se dará cuenta del peligro al que podría enfrentarse?