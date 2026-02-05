Animadores confirmados y entradas gratuitas: Así será la Gala de Viña 2026 por las pantallas de Mega

05 feb. 2026 - 11:23 hrs.

Este viernes 20 de febrero, la Gala del Festival de Viña del Mar llegará a las pantallas de Mega cargada de glamour. Esta versión de la Gala marcará la 15° edición desde que el programa se televisa, definiendo un hito que se celebrará a lo grande.

El programa contará con la animación de Tonka Tomicic, con José Antonio Neme en las entrevistas, Marcelo Marocchino en el comentario de modas, y con Florencia Vial desde las distintas estaciones y tomando las impresiones de los famosos que desfilarán.

Así será la Gala del Festival de Viña 2026

Estas estaciones permitirán que las figuras muestren lo mejor de sus outfits, incluyendo shoescam, selfiecam, cámaras giratorias, y el glambot que gran éxito ha tenido en las principales alfombras rojas del mundo.

De este modo, los más de 130 invitados avanzarán por la alfombra roja más importante del país a partir de las 21:00 horas, donde atravesarán el Sporting Club de la ciudad jardín en una pasarela que contará con más de 900 metros cuadrados y una extensa cobertura con más de 23 cámaras televisivas. Así, esta edición de la Gala del Festival será la que mayor despliegue técnico ha tenido en su historia.

Mega

Además, la Gala del Festival de Viña contará con una orquesta que tocará música en vivo, como fue el año pasado, así como un ballet. Todo concluirá en un cocktail donde los famosos que desfilen compartirán con las autoridades de la Municipalidad de Viña del Mar, con ejecutivos de Megamedia y Bizarro, y con invitados de la organización.

Para quienes deseen asistir, las entradas serán gratuitas. Estas se podrán obtener a partir del viernes 13, a las 10:00 horas, a través del sistema Puntoticket.

Carlos Valencia: "Queremos volver a la esencia"

Carlos Valencia, director del área de Entretención de Megamedia, y quien está a cargo de la organización de la Gala, comenta que: "En esta edición queremos volver a la esencia de lo que se ha visto en la Gala de Viña".

"Para eso redujimos el número de invitados con respecto al año pasado a un número más manejable, como se había hecho la mayoría de los años. Además, instalamos estaciones que permitirán que los famosos puedan brillar y destacar como se merecen para que el público conozca los detalles de los looks", agrega.

Por otro lado, el ejecutivo añade que "nuestro equipo tiene experiencia haciendo estos eventos, entonces hemos preparado varios ajustes y también sorpresas para que este año la Gala vuelva a ser un evento que una al país entero".

La Gala del Festival de Viña 2026 traerá nuevamente todo el glamour de los famosos a las pantallas.

Todo sobre Gala Viña