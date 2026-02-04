Furia y Adrián Pedraja sorprenderán con sensual show de talentos en el capítulo 71 de El Internado
En el avance del capítulo 71 de El Internado, Fernando Godoy llegará a la casona con una entretenida actividad donde los participantes realizarán un show de talentos.
Camila Nash y Akemi Nakamura limarán asperezas y se juntarán en una presentación de alto impacto y con mucha acción.
Por otro lado, Furia hará dupla con Adrián Pedraja y realizarán el baile del caño, pero de una manera nunca antes vista.
La furia de Tom Brusse
No todo será diversión, pues Tom Brusse explotará de rabia con Camila Nash, pues Luis Mateucci le tocó el codo.
El marroquí querrá terminar la relación con la influencer nacional y luego, irá directamente donde el trasandino a enfrentarlo.
Puedes ver los capítulos de El Internado 24 horas antes en Mega Go y si estás fuera de Chile, únete a la membresía en YouTube Mega Oficial
Leer más de