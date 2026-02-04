Furia y Adrián Pedraja sorprenderán con sensual show de talentos en el capítulo 71 de El Internado

04 feb. 2026 - 00:35 hrs.

En el avance del capítulo 71 de El Internado, Fernando Godoy llegará a la casona con una entretenida actividad donde los participantes realizarán un show de talentos.

Camila Nash y Akemi Nakamura limarán asperezas y se juntarán en una presentación de alto impacto y con mucha acción.

Por otro lado, Furia hará dupla con Adrián Pedraja y realizarán el baile del caño, pero de una manera nunca antes vista.

El Internado

La furia de Tom Brusse

No todo será diversión, pues Tom Brusse explotará de rabia con Camila Nash, pues Luis Mateucci le tocó el codo.

El marroquí querrá terminar la relación con la influencer nacional y luego, irá directamente donde el trasandino a enfrentarlo.