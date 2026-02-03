"¿Qué te parece si tú y yo...?": Luis Emilio hará una visita nocturna a Leonor en el capítulo 226 de EJDO

03 feb. 2026 - 17:40 hrs.

En el avance del capítulo 226 de El Jardín de Olivia, Luis Emilio (Alejandro Trejo) querrá darle una lección a Leonor (Romina Norambuena) porque nadie se puede interponer en sus planes sin recibir un castigo.

En mitad de la noche, el empresario irá al departamento de la secretaria.

Leonor vivirá momentos de terror

"Lo que pasa es que tenía un temita que conversar contigo y no era para hablarlo por teléfono. Era para hablarlo cara a cara", dirá Walker mientras apaga el teléfono de su empleada. El aparato sonaba constantemente porque alguien intentaba contactarla.

El Jardín de Olivia / Mega

Tras esta pausa, Luis Emilio proseguirá: "Un pajarito me contó que estabas hablando de mí a mis espaldas y cosas no muy gratas, (...) pero afortunadamente es un malentendido, ¿cierto? Entonces, tenemos que hacer algo para dejar este mal rato atrás. ¿Qué te parece si tú y yo hacemos las paces?".

Leonor se quedará quieta por el terror, ya que su jefe se acercará y acariciará su rostro con terribles intenciones.