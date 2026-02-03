"¿Tiene otras intenciones conmigo?": Jessica cuestionó el ascenso de Luis Emilio en El Jardín de Olivia

03 feb. 2026 - 17:26 hrs.

En el capítulo 225 de El Jardín de Olivia, Jessica (Ignacia Sepúlveda) tenía dudas sobre Luis Emilio (Alejandro Trejo) después de la confesión de Leonor (Romina Norambuena).

Pero, en lugar de renunciar al Grupo Walker de inmediato, la joven se acercó al empresario para preguntarle las razones para nombrarla encargada de comunicaciones estratégicas.

"¿Usted me dio el ascenso porque realmente cree que me lo merezco o porque tiene otras intenciones comigo?", consultó a Walker.

El Jardín de Olivia / Mega

Vanessa falló en su misión

El padre de Bastián (Alonso Quintero) logró enmascarar bien sus sucias intenciones, haciendo parecer este ascenso como un premio al esfuerzo y las capacidades de Jessica. Ella, más tranquila, incluso se disculpó con su jefe por poner este tema sobre la mesa.

Una vez la periodista se marchó, Luis Emilio le pidió explicaciones a Vanessa (Begoña Basauri). "¿Me puedes decir qué carajos le dijiste a Jessica? ¡Te di una pega, que me dejaras como rey frente a ella y ahora resulta que ella piensa que soy un viejo verde! ¡¿Qué carajos le dijiste?!".