Diana se quebrará frente a Santana: El comisario querrá consolarla en el capítulo 225 de El Jardín de Olivia

03 feb. 2026 - 09:20 hrs.

En el avance del capítulo 225 de El Jardín de Olivia, Diana (Nicole Espinoza) y Santana (Matías Oviedo) encontrarán un momento de distensión en medio de la investigación.

Aprovechando el gusto que los dos tienen por la música, harán un dueto con el comisario en la guitarra y la terapeuta en la voz.

Repentinamente, Diana romperá a llorar.

El Jardín de Olivia / Mega

Santana quiere ayudar

"Perdón... es que me acuerdo de mi mamá. A ella le gustaba mucho esta canción. Está bien, no es tu culpa. Es solo que a veces ando un poco sensible", dirá Guerrero mientras intenta secarse las lágrimas.

El comisario intentará consolarla, entendiendo el gran estrés por el que atraviesa. "¿No quieres desahogarte? Soy bueno escuchando", propondrá.