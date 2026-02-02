"¡Piensa que soy un viejo verde!": Luis Emilio estará fuera de sí tras cuestionamientos de Jessi en EJDO

02 feb. 2026 - 17:50 hrs.

En el avance del capítulo 225 de El Jardín de Olivia, Jessica (Ignacia Sepúlveda) se quedará intranquila tras la revelación de Leonor (Romina Norambuena). ¿Es posible que Luis Emilio (Alejandro Trejo) quiera aprovecharse de ella?

La joven buscará respuestas por sí misma y acudirá al despacho de su jefe para preguntarle por el meteórico ascenso que obtuvo. Lleva muy poco tiempo en la empresa y si se trata de credenciales, Vanessa (Begoña Basauri) merecería el cargo más que ella.

"Quiero saber por qué yo", insistirá en saber la periodista.

El Jardín de Olivia / Mega

Vanessa tendrá que rendir cuentas

Después de la reunión, Walker llamará a Vanessa completamente fuera de sí.

"¿Me puedes decir qué carajos le dijiste a Jessica? ¡Te di una pega, que me dejaras como rey frente a ella y ahora resulta que ella piensa que soy un viejo verde! ¡¿Qué carajos le dijiste?!"