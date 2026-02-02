"No voy a parar hasta que usted pague": Diana golpea a Luis Emilio para defender a Kari en EJDO

02 feb. 2026 - 17:28 hrs.

En el capítulo 224 de El Jardín de Olivia, Karina (Jacinta Rodríguez) se plantó frente a Luis Emilio (Alejandro Trejo) para enfrentarlo. Walker se interpuso en su relación con Ignacia (Cota Castelblanco), disfrazando su rechazo como preocupación.

"Usted sabe que esto no tiene nada que ver con mi familia. Esto es pura homofobia porque no es capaz de soportar que su hija se haya enamorado de otra mujer. Si la señora Bernardita estuviera viva...", mencionó la artista, crispando los nervios del empresario.

Diana combate el fuego con fuego

Walker intentó golpearla y Diana (Nicole Espinoza) intervino. Protegió a su prima y, de paso, lanzó una cachetada de regreso contra Luis Emilio.

El Jardín de Olivia / Mega

Con la voz temblando de rabia, la joven hizo una promesa: "Le juro por la memoria de mi mamá que, hasta el día que me muera, no voy a parar hasta que usted pague por lo que ha hecho".

"Lo más probable es que ese día esté más cerca de lo que tú piensas", amenazó el padre de Clemente (Pipo Gormaz).