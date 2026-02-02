Jessica dudó de Leonor en EJDO: La secretaria tuvo que revelar su espeluznante experiencia con Luis Emilio

02 feb. 2026 - 17:16 hrs.

En el capítulo 224 de El Jardín de Olivia, Leonor (Romina Norambuena) insistió en que Jessica (Ignacia Sepúlveda) debe irse del Grupo Walker lo antes posible, pero la periodista dudó.

Ella nunca vio una conducta inapropiada de Luis Emilio (Alejandro Trejo) en su contra, así que la secretaria tuvo que contarle su propia historia para que le creyeran.

"Él intentó hacer lo mismo conmigo. Me tiraba flores, me ofrecía chocolates, incluso me ofreció ayuda para mí y mi familia hasta que me hicieron llevarle unos papeles al hotel. (...) Justo llegó Omar y me salvó; no alcanzó a hacerme nada", dijo.

El Jardín de Olivia / Mega

Una última súplica de Leo

Pese a lo anterior, Jessica seguía dubitativa. Desesperada, Leo le pidió confiar en su amistad.

"Yo puedo ver lo que quiere hacer contigo y si te estoy diciendo esto es porque te quiero. ¡Tú sabes que te quiero! Eres una trabajadora seca y te mereces todos los ascensos del mundo, pero este particularmente me huele muy raro. Jessi, por favor, hazme caso: acepta la pega nueva y ándate de esta empresa", le rogó.