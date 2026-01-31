"Te hice una pregunta": Pepa y Diana tendrán un enfrentamiento cargado de tensión en el capítulo 224 de EJDO

31 en. 2026 - 09:20 hrs.

En el avance del capítulo 224 de El Jardín de Olivia, Diana (Nicole Espinoza) tendrá un muy desagradable encuentro con Pepa (Katyna Huberman) en casa de Luis Emilio (Alejandro Trejo).

Con una actitud beligerante, la abuela de Olivia (Violeta Silva) intentará dejar claro el punto de que Guerrero no puede volver a acercarse a su nieta. Como Diana la ignorará, la mujer se interpondrá para obtener su respuesta: "Maleducadas no. Yo te hice una pregunta, contéstamela. No me dejes con la palabra en la boca".

"Una opinión tan mala de mí..."

Forzada a hablar, Diana le hará frente y aludirá al padre de los Walker como artífice de todo esto.

El Jardín de Olivia / Mega

"Me queda claro al verla acá en esta casa cómo se hizo una opinión tan mala de mí sin siquiera conocerme", dirá la ex de Clemente (Pipo Gormaz).

Pepa insistirá en que la medida de la justicia estuvo bien: "La orden de alejamiento no es ni mía, ni de Luis Emilio. La orden de alejamiento es de un tribunal de familia y no tiene que ver con una mala opinión de nadie: tiene que ver con las barbaridades que tú has hecho".