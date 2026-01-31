¿Quién sacó la foto de Omar? Estos son los sospechosos que tiene a Droguett contra las cuerdas en EJDO

31 en. 2026 - 10:30 hrs.

En El Jardín de Olivia, poco a poco se ha ido revelando que la muerte de Bernardita (Catalina Guerra) podría tener al hombre equivocado tras las rejas.

Raúl Guerrero (César Caillet) fue encarcelado por homicidio, pero fuera de la cárcel, Omar (César Sepúlveda) tiene el corazón en la mano: un chantajista le exige $85 millones para no revelar que él es el asesino de la madre de los Walker.

En un principio, Doguett y Vanessa (Begoña Basauri) pensaron que solo era un bluff para sacarles dinero, pero la persona al otro lado de la línea no bromea y cuenta con una pieza de evidencia que podría hacer caer al director ejecutivo del Grupo Walker. ¿Cómo? Lo fotografió el día del crimen con el arma en la mano.

¿Quién está tras este anónimo ataque?

Vanessa pensaba que era Diana (Nicole Espinoza) o alguien de su familia, pero la imagen lo cambió todo. Si fuera la terapeuta, la justicia ya estaría al tanto de que Raúl es inocente.

La posible identidad del extorsionador se reduce. Entre las personas de los bajos fondos que están al tanto del crimen está Freddy "El Rucio" Tapia (Sebastián Saguz), quien se encargó de plantar la pistola entre las cosas de Raúl Guerrero.

Además, el subprefecto Burgos (Juan Carlos Cáceres) también está comprometido en este turbio caso. Hay evidencia de que entró en contacto con Omar tres días antes del homicidio, así que perfectamente podría pedir dinero, mientras que juega a descubrir al chantajista.

Y si Luis Emilio también es cómplice del ataque, bien podría ser la mente maestra tras las amenazas que tienen a su mano derecha muerto de angustia.

