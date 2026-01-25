Jessica sigue sana y salva: Esta es la razón por la que Luis Emilio no actuó en Lima en El Jardín de Olivia

25 en. 2026 - 10:00 hrs.

Sin saberlo, Jessica (Ignacia Sepúlveda) se libró de un gran peligro en su viaje a Lima. Luis Emilio (Alejandro Trejo) tenía todo preparado para aprovecharse de ella, pero nada pasó. ¿Por qué?

En El Jardín de Olivia conocimos un modus operandi habitual de Walker: encontrar una trabajadora que le atraiga; ofrecerle dinero, un trabajo o cualquier otra cosa que necesite y, una vez se sienta en deuda, cobrar el "favor".

Con la periodista todo estaba listo. Viajaron a Perú los dos solos y había un jugoso ascenso en carpeta, ella le estaba muy agradecida, pero Walker decidió no actuar porque la inocencia y admiración de Jessi lo dejaron cautivado.

El Jardín de Olivia / Mega

Luis Emilio usa una nueva táctica

La joven le preguntó sobre su historia de vida, mostrando genuino interés en cómo el empresario ganó terreno en el hostil mundo de los negocios. Nadie había actuado así con él. Bernardita (Catalina Guerra) lo despreciaba y sus otras empleadas le tenían miedo o querían sacar provecho de su posición.

Por eso, desistió de forzarla a estar con él. Luis Emilio tuvo un cambio de planes y tras regresar con Jessi sana y salva a Chile, llamó a Vanessa (Begoña Basauri) para que le ayude a "conquistarla".

El Jardín de Olivia / Mega

"Jessica es una mujer muy especial, tan noble, tan ingenua; atributos muy difíciles de encontrar hoy en una mujer. (...) Estando al lado mío, su vida puede cambiar por completo y puede cumplir todos sus sueños. Tú sabes que yo tengo mis formas para conseguir lo que quiero, pero esta vez quiero que ella dé el primer paso", dijo el empresario.

