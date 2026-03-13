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El Jardín de Olivia - Capítulo 252: El desgarrador quiebre de Nacha y Karina

  • Por Mega

En el capítulo 252 de El Jardín de Olivia, Ignacia (Cota Castelblanco) le pone fin a su relación con Karina (Jacinta Rodríguez) luego del chantaje de Luis Emilio (Alejandro Trejo).

Todo ocurre luego que la prima de Diana (Nicole Espinoza) llegara a su departamento, donde le comunica que evitó ir a la cárcel por gestiones de su padre a cambio de que ambas se alejaran de forma definitiva.

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Resignadas ante el difícil panorama que significa estar juntas, ambas rompen en profundo llanto y un fuerte abrazo en el cual prometen no dejar de amarse. En eso, Karina saca de su mano uno de sus anillos y se lo coloca a Nacha como una suerte de regalo de despedida.

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Mientras tanto, Joaquín (Francisco Dañobeitia) llama a Luis Emilio para amenazarlo por última vez y pedirle su renuncia. Sin embargo, el empresario lo sorprende con la presencia de Félix (Matías Schudeck), quien lo toma por la cintura y le coloca una pistola.

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El complicado estado en el que se encuentra Omar

Por su parte, Vanessa (Begoña Basauri) llega a la casa de Omar (César Sepúlveda) luego que este no llegara a la oficina y cancelara todas sus reuniones.

Con ayuda del conserje, Vanessa logra ingresar y se encuentra al empresario tendido en el piso, inconsciente y con un arma en su mano derecha.

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