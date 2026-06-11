El Jardín de Olivia - Capítulo 315: Una compleja petición para Raúl

11 jun. 2026 - 18:10 hrs.

En el capítulo 315 de El Jardín de Olivia, la policía se retiró de la casa de Clemente (Pipo Gormaz), recomendándole a Ignacia (Cota Castelblanco) que contribuya en la investigación y convenza a su hermano de entregarse. Si es inocente, nada le pasará.

Olivia (Violeta Silva) escuchó todo y solo Diana (Nicole Espinoza) logró tranquilizarla con una explicación plausible para la niña.

El Jardín de Olivia / Mega

Raúl contra la espada y la pared

Las horas pasaban y el panorama se tornaba más complejo para Clemente. Desesperada por ayudarlo, Diana le pidió a Raúl (César Caillet) intervenir con alguno de los contactos que hizo en la cárcel, pero eso tiene un precio.

Esa misma tarde, Luis Emilio (Alejandro Trejo) les ofreció dejarlos en paz si no intervenían en este conflicto y la terapeuta, a sabiendas que sacrificaba la tranquilidad de su familia, le rogó quebrar el pacto.

Ella sabe lo que es perder a una madre y tener a su padre en la cárcel. Por esa misma razón es que quiere evitarle dolor innecesario a Olivia.