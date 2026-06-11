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El Jardín de Olivia - Capítulo 315: Una compleja petición para Raúl

  • Por Mega

En el capítulo 315 de El Jardín de Olivia, la policía se retiró de la casa de Clemente (Pipo Gormaz), recomendándole a Ignacia (Cota Castelblanco) que contribuya en la investigación y convenza a su hermano de entregarse. Si es inocente, nada le pasará. 

Olivia (Violeta Silva) escuchó todo y solo Diana (Nicole Espinoza) logró tranquilizarla con una explicación plausible para la niña.

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El Jardín de Olivia / Mega

Raúl contra la espada y la pared

Las horas pasaban y el panorama se tornaba más complejo para Clemente. Desesperada por ayudarlo, Diana le pidió a Raúl (César Caillet) intervenir con alguno de los contactos que hizo en la cárcel, pero eso tiene un precio. 

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Esa misma tarde, Luis Emilio (Alejandro Trejo) les ofreció dejarlos en paz si no intervenían en este conflicto y la terapeuta, a sabiendas que sacrificaba la tranquilidad de su familia, le rogó quebrar el pacto. 

Ella sabe lo que es perder a una madre y tener a su padre en la cárcel. Por esa misma razón es que quiere evitarle dolor innecesario a Olivia. 

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