"No sobrevivió": Gloria y los Guerrero lloran desconsoladamente por Karina en El Jardín de Olivia

28 jul. 2026 - 17:54 hrs.

En el capítulo 346 de El Jardín de Olivia, Luis Emilio (Alejandro Trejo) escuchó los lamentos de Gloria (Francisca Gavilán) en la sala de espera.

La mujer estaba destrozada y lloraba desgarrada entre los brazos de Raúl (César Caillet), suscitando la curiosidad del empresario. Una enfermera que pasaba le explicó la situación: "Es por la hija de la señora. Ella llegó con los pulmones muy comprometidos y, lamentablemente, no sobrevivió".

La rabia de Ignacia

Ignacia (Cota Castelblanco) vio a su padre en el pasillo y lo confrontó. "¿Esto es lo que querías? ¡Asesino! Primero me quitaste a mi mamá y ahora la persona que amo, ¿eso te hace feliz, dejarme sola? (...) ¿Quién te hizo tanto daño para que te convirtiera en este asesino desalmado que eres?", dijo la menor de sus hijos.

El Jardín de Olivia / Mega

Como siempre, Luis Emilio negó cualquier responsabilidad en el incendio, lo que enfureció todavía más a Nacha. La joven arremetió con golpes para hacerle daño, al punto en que funcionarios del hospital tuvieron que intervenir.

Walker aceptó marcharse sin armar más escándalo en el recinto.