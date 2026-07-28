"Necesito que hagas algo importante": Elisa cooperará en el plan de Joaquín en el capítulo 347 de EJDO

28 jul. 2026 - 18:15 hrs.

En el avance del capítulo 347 de El Jardín de Olivia, Joaquín (Francisco Dañobeitia) hablará con Elisa (Carla Medel) para pedirle ayuda en su intento por acabar con Luis Emilio (Alejandro Trejo).

"Mientras no matemos a ese viejo, va a abusar de ti y de todas las mujeres que se le crucen por delante, tú entiendes eso, ¿no? No solamente eso, va a empezar a matar a todas las personas que se le crucen en el camino, incluyendo a tu papá", le dirá.

La joven temblará ante la idea. Ella no se sentirá capaz de cometer un crimen, pero Undurraga la tranquilizará: "No tienes que matar a nadie, pero yo sí necesito que tú hagas algo muy importante".

Una llamada a Luis Emilio

La hija de Burgos (Juan Carlos Cáceres) aceptará cooperar y hará una llamada a Luis Emilio para concretar una cita sobre la oferta de trabajo que recibió para el día siguiente.

El Jardín de Olivia / Mega

"Perfecto. Mira, yo a las 11 de la mañana tengo una reunión con estos viejos lateros del directorio, pero, después de eso, soy todo tuyo", le contestará Walker.