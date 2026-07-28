Los hermanos Walker se pondrán de acuerdo para robar los videos de Luis Emilio en el capítulo 347 de EJDO

28 jul. 2026 - 18:25 hrs.

En el avance del capítulo 347 de El Jardín de Olivia, Bastián (Alonso Quintero) y Clemente (Pipo Gormaz) le contarán a su hermana sobre la gran pista que encontraron para derrotar a su padre.

"Ese viejo degenerado grabó todos los abusos que cometió. Ahora, si llegamos a encontrar sus videos, tenemos pruebas concretas para poder mandarlo a la cárcel", revelarán.

El escondite de Walker

Una cosa es saber que los registros existen y otra distinta es saber dónde Walker los tiene escondidos.

El Jardín de Olivia / Mega

"El papá los tiene que tener guardados en un lugar muy seguro, en un lugar que esté cerca de él y, obviamente, bajo llave. En algún lugar que nadie los pueda encontrar nunca", razonará Clemente.

La alternativa que convencerá a los tres hermanos será la caja fuerte de su despacho. Es el único lugar que podría vigilar constantemente sin levantar sospechas. "Si es que esos videos están ahí, tenemos que sacarlos cuanto antes", insistirá Clemente.