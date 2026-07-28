El Jardín de Olivia - Capítulo 346: El único camino para estar a salvo

28 jul. 2026 - 18:10 hrs.

En el capítulo 346 de El Jardín de Olivia, Joaquín (Francisco Dañobeitia) le advirtió a Luis Emilio (Alejandro Trejo) que su padre y el resto del directorio comenzaron las gestiones para sacarlo de la empresa. El impacto del video de Vanessa (Begoña Basauri) fue tanto que ya nadie quiere tener su nombre asociado con él.

Walker visitó a su exyerno en el hospital y lo amenazó con dañar a la pequeña Berni si los accionistas no se detenían.

Con su hija en peligro, Joaquín creyó que Luis Emilio los dejaría en paz solo estando muerto y encontró en Diana (Nicole Espinoza) a la aliada ideal en esta misión.

El Jardín de Olivia / Mega

El secreto que guardaba Burgos

Clemente (Pipo Gormaz) y Bastián (Alonso Quintero) descubrieron que era Burgos (Juan Carlos Cáceres) el que amedrentaba a las víctimas de su padre para que no lo denunciaran.

Ellos fueron a la cárcel y le exigieron denunciar los delitos de Luis Emilio. El exsubprefecto temió ser silenciado antes de poder hablar con los fiscales, así que les dio una importante pista sobre los abusos del empresario: los registró en video y podría ser una prueba más que suficiente para encarcelarlo.