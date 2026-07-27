El Jardín de Olivia - Capítulo 345: Vanessa cuenta su verdad

27 jul. 2026 - 18:10 hrs.

En el capítulo 345 de El Jardín de Olivia, Vanessa (Begoña Basauri) llegó a Costa Rica y, tal como había prometido, publicó el video donde denunció el abuso que sufrió en manos de Luis Emilio (Alejandro Trejo) e hizo un mea culpa por cooperar con el empresario en el ultraje a otras mujeres.

Sus palabras se viralizaron en redes sociales y Walker explotó de rabia. Intentó amenazar de muerte a la periodista para que bajara el registro, pero ella fue cautelosa y grabó sus dichos.

Además, la prensa comenzó a asediarlo. El equipo de comunicaciones del conglomerado tendrá que coimear o amedrentar a los editores de los medios para que entierren para siempre esta denuncia.

El Jardín de Olivia / Mega

Gloria ruega por justicia

Gloria (Francisca Gavilán) y Diana (Nicole Espinoza) viajaron desde Valdivia a Santiago para acompañar a Karina (Jacinta Rodríguez) en la UCI del hospital.

La madre de la pintora se quebró al verla debatiéndose entre la vida y la muerte. Luis Emilio es el culpable de lo que le pasó a su hija y le pidió al cielo un poco de justicia porque ese hombre ya les ha arrebatado mucho. Ya es suficiente.