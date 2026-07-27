Luis Emilio será testigo de devastadora noticia que afecta a la familia Guerrero en el capítulo 346 de EJDO

27 jul. 2026 - 18:25 hrs.

En el avance del capítulo 346 de El Jardín de Olivia, Luis Emilio (Alejandro Trejo) hará gala de una completa falta de sensibilidad y se presentará en el hospital donde Karina (Jacinta Rodríguez) fue internada tras el incendio.

Al llegar a la sala de espera, Walker escuchará un estremecedor lamento de Gloria (Francisca Gavilán), quien se refugiará en los brazos de Raúl (César Caillet) a llorar desconsoladamente.

Con curiosidad, el empresario le preguntará a una enfermera qué es lo que sucede. "Es por la hija de la señora. Ella llegó con los pulmones muy comprometidos y, lamentablemente, no sobrevivió", responderá la profesional.

El Jardín de Olivia / Mega

Nacha no se contendrá

Ignacia (Cota Castelblanco) verá a su padre entre la gente y se pondrá de pie, furiosa por su descaro de ir al hospital a regodearse con el daño que causó.

"¡No te quedes callado ahora! Tan valiente que eres para mandar a matar, ¿y no eres capaz de dar la cara? ¡Maric....!", dirá la joven mientras lo golpea con todas sus fuerzas.