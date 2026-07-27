Diana y Joaquín se unirán con oscuro plan para acabar con Luis Emilio en el capítulo 346 de EJDO

27 jul. 2026 - 18:15 hrs.

En el avance del capítulo 346 de El Jardín de Olivia, Diana (Nicole Espinoza) perderá cualquier esperanza de que se haga justicia. ¿De qué sirvió llevar preso a Luis Emilio (Alejandro Trejo) si se las ingenió para hacerles daño incluso tras las rejas?

El intento de asesinato contra Karina (Jacinta Rodríguez) la convenció de que la maldad de este hombre solo tiene una forma de terminar y, sorprendentemente, encontrará en Joaquín (Francisco Dañobeitia) al aliado que le hace falta.

"Hagámoslo"

Los dos se reunirán en el hospital donde internaron a Karina a conversar en secreto.

El Jardín de Olivia / Mega

"Yo tengo clarísimo qué es lo que podemos hacer para que Luis Emilio Walker nos deje en paz de una vez por todas", mencionará Undurraga.

Diana, sin importar las consecuencias de lo que quiere hacer, confirmará que está dispuesta a todo: "Entonces, hagámoslo... Matemos a Luis Emilio Walker".