Luis Emilio intimidará a Elisa para aceptar el trabajo en el Grupo Walker en el capítulo 345 de EJDO

25 jul. 2026 - 09:20 hrs.

En el avance del capítulo 345 de El Jardín de Olivia, Luis Emilio (Alejandro Trejo) no se rendirá en encontrar a una nueva víctima de la cual aprovecharse.

Con Jessica (Ignacia Sepúlveda) no resultó, pese a que fue la única a la que de verdad intentó "enamorar". Su alternativa será Elisa (Carla Medel), quien ya recibió la propuesta formal para entrar a trabajar al Grupo Walker Capital.

"Dime, ¿cuándo te veo por acá para que revisemos los detalles de tu contrato, linda?", le preguntará a la joven por teléfono.

El Jardín de Olivia / Mega

El miedo de Elisa por su padre

Por supuesto, Elisa está al tanto de los abusos que cometió el empresario y no querrá poner un pie en la compañía: "Yo le expliqué a Joaquín que yo ya encontré un trabajo en otra parte y estoy súper bien ahí".

Pero Luis Emilio no es alguien que se conforme con un "no" por respuesta y tratará de presionar a la hija de Burgos (Juan Carlos Cáceres) para que acepte. "Estaba pensando hacerle una visita a tu papá, de pronto, él me puede ayudar a convencerte", mencionará dando a entender posibles represalias contra el exsubprefecto.