Luis Emilio intimidará a Elisa para aceptar el trabajo en el Grupo Walker en el capítulo 345 de EJDO
En el avance del capítulo 345 de El Jardín de Olivia, Luis Emilio (Alejandro Trejo) no se rendirá en encontrar a una nueva víctima de la cual aprovecharse.
Con Jessica (Ignacia Sepúlveda) no resultó, pese a que fue la única a la que de verdad intentó "enamorar". Su alternativa será Elisa (Carla Medel), quien ya recibió la propuesta formal para entrar a trabajar al Grupo Walker Capital.
"Dime, ¿cuándo te veo por acá para que revisemos los detalles de tu contrato, linda?", le preguntará a la joven por teléfono.Ir a la siguiente nota
El miedo de Elisa por su padre
Por supuesto, Elisa está al tanto de los abusos que cometió el empresario y no querrá poner un pie en la compañía: "Yo le expliqué a Joaquín que yo ya encontré un trabajo en otra parte y estoy súper bien ahí".
Pero Luis Emilio no es alguien que se conforme con un "no" por respuesta y tratará de presionar a la hija de Burgos (Juan Carlos Cáceres) para que acepte. "Estaba pensando hacerle una visita a tu papá, de pronto, él me puede ayudar a convencerte", mencionará dando a entender posibles represalias contra el exsubprefecto.Ve el capítulo en