Ignacia rogó por su recuperación: Este es el estado de salud de Karina tras voraz incendio en EJDO

24 jul. 2026 - 18:02 hrs.

En el capítulo 344 de El Jardín de Olivia, Ignacia (Cota Castelblanco) recibió autorización para acompañar a Karina (Jacinta Rodríguez) en Urgencias.

Toda esta situación es una tragedia porque la pintora decidió quedarse atrás y servir de cebo, mientras que Nacha y Berni huían del país. Ella se sacrificó por esta nueva familia que formaron y pagó muy caro en manos de Luis Emilio (Alejandro Trejo).

La súplica de Nacha

Emocionada, Ignacia le pedirá que sea fuerte y se recupere porque todavía les queda mucho que vivir juntas.

El Jardín de Olivia / Mega

"Quiero que estés tranquila ya, porque vas a salir de esto sí o sí y lo sé, porque eres la mujer más fuerte que conozco. Fuiste tú quien me enseñó a ser valiente a mí, luchar por lo que quiero. Ahora necesito que tú sigas luchando, mi amor, por nosotras, por nuestra familia".

"Por favor, no me dejes sola, mi amor. Mientras, voy a estar aquí, al ladito tuyo esperando a que despiertes", rogó.