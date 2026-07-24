Vanessa publicará su video denuncia y pondrá en serios aprietos a Luis Emilio en el capítulo 345 de EJDO

24 jul. 2026 - 18:15 hrs.

En el avance del capítulo 345 de El Jardín de Olivia, Vanessa (Begoña Basauri) publicará su video denuncia en internet, provocando revuelo mediático.

Luis Emilio (Alejandro Trejo) verá el registro con las acusaciones en su contra y llamará a la periodista para exigirle que borre de inmediato la publicación.

"¿Qué te has creído, rota asquerosa? Mira, aunque te escondas al final del mundo te voy a encontrar y te voy a hacer pagar por lo que me hiciste, mier... Vanessa, si algo de aprecio tienes por tu vida, vas a bajar ese video ahora mismo y vas a pedir disculpas públicas", dirá encolerizado.

El Jardín de Olivia / Mega

La salvaguarda

Pero Riesco esperaba una llamada de este tipo y estará lista.

Jessica (Ignacia Sepúlveda) registrará toda la conversación para tener evidencia de las amenazas: "Esta conversación está grabada completamente. ¿Tienes algo más que decirme?".