"Te lo juro que vas a despertar": Gloria vivirá desgarrador momento junto a Karina en el capítulo 345 de EJDO

24 jul. 2026 - 18:25 hrs.

En el avance del capítulo 345 de El Jardín de Olivia, Gloria (Francisca Gavilán) y Diana (Nicole Espinoza) regresarán a Santiago a raíz de la hospitalización de Karina (Jacinta Rodríguez).

La madre de la artista estará muy afectada al verla conectada a un respirador artificial y se quebrará junto a su cama a la espera de un milagro.

Gloria querrá justicia

Lo que más la afectará será la impunidad con la que Luis Emilio (Alejandro Trejo) actúa, amparado por el dinero y la complicidad de las autoridades. Incluso cuestionará al cielo por esta desgracia que viven a causa de Walker.

El Jardín de Olivia / Mega

"Ay, Dios mío, ¿por qué dejaste que le hicieran esto a mi niña si ella no tiene que estar aquí? Ese criminal es el que tiene que ser castigado. Tú no, mi amor. Tú vas a despertar, te lo juro que vas a despertar", le dirá a su hija aunque ella no pueda escucharla.

En tanto, Diana las observará sin poder evitar llorar.