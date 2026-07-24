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"Te lo juro que vas a despertar": Gloria vivirá desgarrador momento junto a Karina en el capítulo 345 de EJDO

  • Por Marcela Paillape

En el avance del capítulo 345 de El Jardín de Olivia, Gloria (Francisca Gavilán) y Diana (Nicole Espinoza) regresarán a Santiago a raíz de la hospitalización de Karina (Jacinta Rodríguez). 

La madre de la artista estará muy afectada al verla conectada a un respirador artificial y se quebrará junto a su cama a la espera de un milagro.

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Gloria querrá justicia

Lo que más la afectará será la impunidad con la que Luis Emilio (Alejandro Trejo) actúa, amparado por el dinero y la complicidad de las autoridades. Incluso cuestionará al cielo por esta desgracia que viven a causa de Walker. 

El Jardín de Olivia / Mega
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"Ay, Dios mío, ¿por qué dejaste que le hicieran esto a mi niña si ella no tiene que estar aquí?  Ese criminal es el que tiene que ser castigado. Tú no, mi amor. Tú vas a despertar, te lo juro que vas a despertar", le dirá a su hija aunque ella no pueda escucharla. 

En tanto, Diana las observará sin poder evitar llorar. 

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