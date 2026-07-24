Sin cabos sueltos: El "Rucio" debe desaparecer pero antes tiene que acabar con Karina en El Jardín de Olivia

24 jul. 2026 - 18:05 hrs.

En el capítulo 344 de El Jardín de Olivia, Luis Emilio (Alejandro Trejo) podría ser vinculado con el incendio del taller, así que dejará de trabajar con el "Rucio" (Sebastián Saguz). De hecho, le pidió desaparecer lo antes posible.

"Vas a ser muy bien recompensado. Mañana mismo te voy a pagar todo lo prometido, eso sí, si te agarran, no te puedes ir de lengua. Yo no voy a caer por culpa del condoro que te mandaste", le dirá Walker.

"Si llega a reaccionar..."

Tapia aseguró tomar precauciones para que no lo capturaran: "No va a pasar nada, jefe. Los únicos que me vieron fueron sus hijos en la videollamada, pero eso fue antes y no hay registro. Además, en el incendio no dejé ninguna huella mía porque me piteé hasta la cámara de seguridad que había ahí".

El Jardín de Olivia / Mega

Pero esto no dejó tranquilo al empresario. Karina (Jacinta Rodríguez) sigue viva y es un cabo suelto que debe ser eliminado.

"Estás pasando por alto un pequeño gran detalle: si esta cabra llega a reaccionar, de lo primero que se va a acordar va a ser de tu peinado exótico y tu linda carita tratando de drogarla para quemarla. (...) Hay que hacer lo que hay que hacer", ordenó.