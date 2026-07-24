Joaquín olvidó los rencores y rescató a Karina del incendio del taller en El Jardín de Olivia

24 jul. 2026 - 17:45 hrs.

En el capítulo 344 de El Jardín de Olivia, Joaquín (Francisco Dañobeitia) entró al taller de Barrio Italia para buscar a Karina (Jacinta Rodríguez), pero el humo y las llamas dificultaban mucho su visión.

A pesar de que la llamaba a gritos, la artista no respondía y, tras angustiosos segundos, la encontró sin sentido envuelta en frazadas.

Bomberos llega a combatir el incendio

Nadie hubiera esperado que con el odio que Undurraga llegó a sentir por Karina, sería precisamente él quien la salvara de una inminente muerte. Afortunadamente, la sacó del recinto y afuera, un equipo de bomberos y paramédicos se preparaban para actuar.

El Jardín de Olivia / Mega

Él resultó con una quemadura en el brazo derecho y Karina inhaló mucho humo, así que estaba intoxicada y sin poder despertar. "La encontré inconsciente, no reaccionaba", le dijo a los voluntarios que le dieron primeros auxilios.

Joaquín demostró tener buen corazón, pero este gesto lo convirtió en un enemigo de Luis Emilio Walker (Alejandro Trejo).