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Joaquín olvidó los rencores y rescató a Karina del incendio del taller en El Jardín de Olivia

  • Por Marcela Paillape

En el capítulo 344 de El Jardín de Olivia, Joaquín (Francisco Dañobeitia) entró al taller de Barrio Italia para buscar a Karina (Jacinta Rodríguez), pero el humo y las llamas dificultaban mucho su visión. 

A pesar de que la llamaba a gritos, la artista no respondía y, tras angustiosos segundos, la encontró sin sentido envuelta en frazadas. 

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Bomberos llega a combatir el incendio

Nadie hubiera esperado que con el odio que Undurraga llegó a sentir por Karina, sería precisamente él quien la salvara de una inminente muerte. Afortunadamente, la sacó del recinto y afuera, un equipo de bomberos y paramédicos se preparaban para actuar. 

El Jardín de Olivia / Mega
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Él resultó con una quemadura en el brazo derecho y Karina inhaló mucho humo, así que estaba intoxicada y sin poder despertar. "La encontré inconsciente, no reaccionaba", le dijo a los voluntarios que le dieron primeros auxilios. 

Joaquín demostró tener buen corazón, pero este gesto lo convirtió en un enemigo de Luis Emilio Walker (Alejandro Trejo). 

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