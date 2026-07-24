El Jardín de Olivia - Capítulo 344: Un heroico rescate entre las llamas

24 jul. 2026 - 18:10 hrs.

En el capítulo 344 de El Jardín de Olivia, Joaquín (Francisco Dañobeitia) llegó hasta el taller incendiado y poniendo en riesgo su propia vida, entró al recinto y buscó a Karina (Jacinta Rodríguez).

Él resultó con una grave quemadura en su brazo, pero logró rescatar a la artista con vida. Sin embargo, el pronóstico sigue siendo reservado porque la joven inhaló mucho humo antes de salir del taller.

Luis Emilio (Alejandro Trejo) no quiere que lo relacionen con el siniestro y decidió cortar lazos con el "Rucio" (Sebastián Saguz). Su secuaz tendrá que esconderse, pero antes debe terminar con el trabajo que le encomendaron: acabar con Karina Mendoza.

El Jardín de Olivia / Mega

La angustia de Gloria

Gloria (Francisca Gavilán) se sentía intranquila, incluso antes de que Raúl (César Caillet) le contara sobre el incendio.

Tan lejos de su hija, la peluquera colapsó en los brazos de Diana (Nicole Espinoza) sin poder creer lo que pasó. ¿De qué sirvió irse a otra ciudad si su hija iba a ser víctima de un atentado de todas formas?