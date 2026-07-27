"Te guste o no, tú nos vas a ayudar": Clemente visitará a Burgos en la cárcel en el capítulo 346 de EJDO

27 jul. 2026 - 18:35 hrs.

En el avance del capítulo 346 de El Jardín de Olivia, Héctor Burgos (Juan Carlos Cáceres) estará en la sala de visitas acompañado de Elisa (Carla Medel), pero más personas aparecerán por esa puerta.

Clemente (Pipo Gormaz) y Bastián (Alonso Quintero) llegarán con un serio semblante a la cárcel, sorprendiendo al exsubprefecto de la policía. "¿Ustedes qué hacen aquí?", preguntará.

Una manera de detener a Luis Emilio

Anteriormente, Bastián había tratado de convencer a Héctor de declarar contra Luis Emilio (Alejandro Trejo). Casi lo logra, pero a último minuto, cambió de opinión y dejó en nada este intento de revelar los crímenes del empresario.

El Jardín de Olivia / Mega

Ahora, Clemente no le dará más alternativa que cooperar: "Burgos... Mi papá acaba de tratar de quemar viva a la pareja de mi hermana y tenemos que pararlo. Te guste o no, tú nos vas a ayudar".

¿Tendrán alguna oferta que hacerle para que se arriesgue a testificar?