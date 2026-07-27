"Ese criminal tiene que ser castigado": Gloria lloró amargamente junto a la cama de Karina en EJDO

27 jul. 2026 - 18:05 hrs.

En el capítulo 345 de El Jardín de Olivia, Gloria (Francisca Gavilán) llegó a la UCI del hospital donde Karina (Jacinta Rodríguez) sigue internada en estado crítico.

Al ver a su hija tan frágil y luchando por su vida, la peluquera se quebró y le suplicó recuperarse: "Vas a estar bien porque eres la mejor hija que pude tener; la más valiente, la más apañadora con todo el mundo. Nunca le has hecho daño a nadie, mi amor... solo has querido ser feliz. Tú menos que nadie merece estar aquí, mi vida".

Y tras elevar su mirada hacia el cielo, pidió una explicación divina para este dolor que viven como familia. "No entiendo por qué te hicieron esto solo por enamorarte. ¿Tanto odio por algo tan hermoso? Ay, Dios mío, ¿por qué dejaste que le hicieran esto a mi niña si ella no tiene que estar aquí?", preguntó.

El Jardín de Olivia / Mega

Gloria sabe que Luis Emilio (Alejandro Trejo) es el responsable del incendio y con rabia contenida, desea que pague por este horror.

"Ese criminal es el que tiene que ser castigado. Tú no, mi amor. Tú vas a despertar. Te lo juro que vas a despertar, mi amor", aseguró.