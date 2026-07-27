"Soy una de las tantas víctimas": Vanessa realiza desgarradora denuncia contra Luis Emilio en EJDO

27 jul. 2026 - 17:55 hrs.

En el capítulo 345 de El Jardín de Olivia, Vanessa (Begoña Basauri) dejó expuesta su propia vulnerabilidad y culpa en un desgarrador video en el que denunció las vejaciones que sufrió en manos de Luis Emilio (Alejandro Trejo).

El empresario fue alertado de un registro que circulaba en redes sociales y sintió que el suelo se derrumbaba bajo sus pies. Las palabras de la periodista podrían hundirlo para siempre.

La fuerte denuncia de Vanessa

"Mi nombre es Vanessa Riesco... soy una de las tantas víctimas de abuso sexual, de Luis Emilio Walker y hoy me atrevo a vencer el miedo para contarles mi testimonio", comienza en su denuncia.

El Jardín de Olivia / Mega

Pero así como contó lo triste que le sucedió, también reconoció los terribles errores que cometió cuando colaboraba con el empresario.

"Trabajé durante muchos años en el grupo Walker bajo las órdenes directas de Luis Emilio, y a medida que fue pasando el tiempo, me fui dando cuenta que él abusaba sistemáticamente de sus empleadas, pero en ese minuto fui una cobarde. No me atreví a hacer nada para detenerlo, nada para denunciarlo", dijo.

"Con mucha vergüenza y con mucho arrepentimiento tengo que reconocer que en un minuto llegué a ser cómplice de un abuso y eso es algo con lo que voy a tener que vivir el resto de mi vida. Hasta que me tocó a mí; Luis Emilio Walker me violó, me amenazó de muerte si es que yo llegaba a hablar con alguien o intentaba denunciarlo", cerró.