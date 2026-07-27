Los hermanos Walker irán tras la pista de un desconocido colaborador de su padre para hacerlo caer en EJDO

27 jul. 2026 - 17:45 hrs.

En el capítulo 345 de El Jardín de Olivia, los hermanos Walker se encontraron en el hospital. Están a la espera de la recuperación de Karina (Jacinta Rodríguez), pero el panorama es incierto.

De lo que sí están seguros es que alguien tiene que detener a su padre lo antes posible y Clemente (Pipo Gormaz) tiene una idea de cómo hacerlo.

"Yo estuve revisando algunos de los testimonios de las mujeres que fueron abusadas por el papá, y muchas de ellas hablan de una persona que las amenazó para que no testificaran contra el papá después de que el papá usó de ellas. Ellas dijeron que no conocían a esta persona, que no la habían visto nunca", dijo el mayor de los tres.

El Jardín de Olivia / Mega

Dos candidatos descartados

Omar (César Sepúlveda) queda descartado porque trabajaba directamente con las víctimas. Cuatro de ellas fueron atacadas después de Jessica (Ignacia Sepúlveda), así que cronológicamente sería imposible su culpabilidad.

Además, ninguno creyó que Joaquín (Francisco Dañobeitia) amedrentara a estas mujeres dado que conocen su carácter.

"Si llegamos a encontrar a esa persona, vamos a tener pruebas suficientes para hacer caer al viejo", afirmó Clemente, solo tienen que encontrar la pista correcta para identificarlo.