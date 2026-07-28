Joaquín y Diana se pusieron de acuerdo para emboscar a Luis Emilio en las oficinas del Grupo Walker

28 jul. 2026 - 18:05 hrs.

En el capítulo 346 de El Jardín de Olivia, Joaquín (Francisco Dañobeitia) escuchó a Diana (Nicole Espinoza) hablar con su padre y decidió acercársele con una propuesta entre manos.

"Quería saber si lo que le dijiste de verdad lo piensas hacer, si de verdad te gustaría hacerlo. Tú dijiste que la única forma en la que vamos a estar todos tranquilos es matando a Luis Emilio Walker, porque si de verdad tú estás dispuesta a hacer algo así, yo te puedo ayudar", aseveró.

Los pasos del plan

Joaquín no es una persona de confianza para los Guerrero, pero Undurraga tiene como prioridad proteger la vida de Berni y ya trazó un plan con el que podrían desaparecer a su enemigo en común.

El Jardín de Olivia / Mega

"Mañana es sábado, la empresa Walker está completamente cerrada, no hay ni siquiera guardias, pero este viejo tiene una reunión. Yo me puedo asegurar de que todas las cámaras de seguridad están desconectadas, y de que cuando tú llegues, el viejo esté completamente drogado y solo", señaló el ex de Nacha (Cota Castelblanco).

Diana está decidida a hacer lo necesario para que Luis Emilio pague.