"Él graba lo que le hace a esas mujeres": Burgos dio crucial pista sobre los delitos de Walker en EJDO

28 jul. 2026 - 17:58 hrs.

En el capítulo 346 de El Jardín de Olivia, Clemente (Pipo Gormaz) y Bastián (Alonso Quintero) fueron a la cárcel para exigirle a Burgos (Juan Carlos Cáceres) declarar contra su padre. Ya saben que él se dedicaba a amedrentar a las mujeres que Luis Emilio (Alejandro Trejo) atacó.

Elisa (Carla Medel) no podía creer lo que escuchaba, pero, lamentablemente, todo era cierto. El exsubprefecto aceptó hablar solo si Clemente prometía cuidar de su hija y tras pactar un compromiso, surgió otro problema.

"Parece que ustedes no están entendiendo nada. Luis Emilio se va a encargar de que yo no llegue a ningún tribunal. Es más, es posible de que ya sepa que ustedes están acá y no creo que se haya quedado tan tranquilo mirando el techo", les advirtió Héctor.

El Jardín de Olivia / Mega

Lo que Héctor descubrió

A sabiendas de que esto puede suceder, ambos hermanos lo instaron a contar en ese preciso momento algo que puedan usar contra su padre.

"Hay algo... unos unos videos. Es que es que su papá, él graba lo que le hace a esas mujeres", confesó.