"Cada vez más malo": Así se grabó el ataque incendiario contra Karina en El Jardín de Olivia

24 jul. 2026 - 19:15 hrs.

En el último capítulo de El Jardín de Olivia, Karina (Jacinta Rodríguez) fue víctima de un atentado incendiario por parte del "Rucio" (Sebastián Saguz) por órdenes expresas de Luis Emilio (Alejandro Trejo).

Gracias a la acción de Joaquín (Francisco Dañobeitia), Karina se salvó del incendio, pero quedó inconsciente. Por lo mismo, un equipo de Mega.cl llegó hasta el set de grabación de esta escena para acceder a las declaraciones de los protagonistas.

"Este maldito (Rucio) me fue a quemar a mi taller. Luis Emilio mandó a matarme finalmente; primero una intimidación por parte del Rucio y después un forcejeo y después unas llamas", relató Jacinta.

El Jardín de Olivia / MEGA

Así fue el detrás de escena de la escena del incendio

Asimismo, Sebastián explicó que Jacinta realmente puso oposición durante la escena y le costó controlarla una vez estaba en el personaje.

"El Rucio cada vez más malo", cerró Saguz, mientras Jacinta se reía de todo lo que estaban conversando.

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