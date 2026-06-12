Elisa protegerá la vida de su padre en el capítulo 317 EJDO: "Lo siento por tu hermano, pero no va a declarar"
En el avance del capítulo 317 de El Jardín de Olivia, Elisa (Carla Medel) tendrá miedo de que Luis Emilio (Alejandro Trejo) cumpla con su palabra. Tenía muchas ganas de ayudar a los Walker, pero no estará dispuesta a perder a su padre en el intento.
Con una mezcla de tristeza y culpa, la joven le dirá a Bastián (Alonso Quintero) que el testimonio ya no va:
Bastián querrá convencer a Burgos
Sorprendido, Bastián querrá una explicación al respecto. "Clemente necesita la declaración de tu papá, déjame hablar con él, yo puedo convencerlo", dirá angustiado porque la libertad de su hermano depende de lo que diga Burgos.Ir a la siguiente nota
Sin embargo, no se tratará de un asunto de voluntad, sino de vida o muerte.
Lo siento muchísimo, Bastián, pero él no lo va a hacer", será lo último que mencione la joven. Ve el capítulo en