Diana le enviará un triste mensaje de despedida a Clemente en el capítulo 349 de El Jardín de Olivia

30 jul. 2026 - 18:30 hrs.

En el avance del capítulo 349 de El Jardín de Olivia, Diana (Nicole Espinoza) estará a minutos de ingresar en el Grupo Walker para eliminar a Luis Emilio (Alejandro Trejo).

La terapeuta tendrá miedo de lo que pueda suceder y antes de la tragedia, querrá dejar un mensaje a Clemente (Pipo Gormaz), declarándole todo lo que siente por última vez.

Un adiós a la distancia

Mientras espera en el auto de Joaquín (Francisco Dañobeitia), Diana le enviará un mensaje de audio a su gran amor.

El Jardín de Olivia / Mega

"Clemente, hola. Hay algo que tengo que decirte que tengo acá adentro, que ya no me lo puedo guardar. Yo hubiese querido decírtelo mirándote a la cara, pero no se puede ahora", comenzará.

Y mientras se ahoga en su propio llanto, Guerrero reconocerá los sentimientos que trató de reprimir por respeto a Gabriel (Matías Oviedo): "No he podido olvidarme de la última vez que nos vimos, de lo que me dijiste, del beso que nos dimos y necesito que tú sepas que yo te amo".