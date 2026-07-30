Bastián abrirá la caja fuerte de Luis Emilio pero el "Rucio" pondrá todo en riesgo en el capítulo 349 de EJDO

30 jul. 2026 - 18:12 hrs.

En el avance del capítulo 349 de El Jardín de Olivia, Bastián (Alonso Quintero) logrará dar con la clave de la caja fuerte, tras entrar por la ventana del despacho de su padre.

Ignacia (Cota Castelblanco) se encargará de distraer a la empleada para que nadie descubra a su hermano, pero el plan estará a punto de arruinarse una vez el "Rucio" (Sebastián Saguz) entre en la casa de los Walker.

Ignacia confrontará a Freddy Tapia

Clemente (Pipo Gormaz) estará fuera de la casona y lo verá aparecer, así que les advertirá por teléfono para que tomen precauciones.

El Jardín de Olivia / Mega

Será entonces que Ignacia tome la batuta para evitar que entre en la oficina.

"Ándate. Ándate ahora mismo o voy a llamar a Carabineros para que te lleven preso, asesino asqueroso", dirá la joven en referencia al incendio en el taller. En un forcejo, perderá su teléfono y ya no tendrá contacto con su hermano mayor.