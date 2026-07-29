El Jardín de Olivia - Capítulo 347: Karina Mendoza está viva

29 jul. 2026 - 18:10 hrs.

En el capítulo 347 de El Jardín de Olivia, Luis Emilio (Alejandro Trejo) celebró con el "Rucio" (Sebastián Saguz) por la muerte de Karina (Jacinta Rodríguez). Ya no era necesario que el matón siga en la ciudad, así que le dio permiso para esconderse de la policía.

Pero mientras Walker bebía una copa de espumante, la familia Guerrero respiraba con alivio. Tuvieron que fingir ante Luis Emilio para proteger a Kari.

La joven se recupera poco a poco de su intoxicación por humo y gracias a la cooperación de personal del hospital y detectives, será trasladada sin levantar sospechas. Ella, como el resto de su familia debe ocultarse en Valdivia.

El Jardín de Olivia / Mega

Elisa forma parte del plan

Joaquín (Francisco Dañobeitia) debe lograr que Luis Emilio baje la guardia y conociendo su debilidad por depredar mujeres, le pidió a Elisa (Carla Medel) convertirse en el cebo perfecto.

La hija de Burgos lo citó a las oficinas del Grupo Walker el día sábado en que todo estará vacío. Las cámaras se desactivarán y los bombones del empresario lo esperarán con una inusitada dosis de sedantes para que no pueda defenderse.