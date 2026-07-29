"Me di cuenta que algo mal había en ti": Anselmo y Luis Emilio tuvieron tensa conversación en EJDO

29 jul. 2026 - 18:08 hrs.

En el capítulo 347 de El Jardín de Olivia, Luis Emilio (Alejandro Trejo) regresó a la casona donde tiene confinado a su padre. Tenía la esperanza de que, esta vez, Anselmo Walker (Pepe Herrera Hormazábal) le pidiera perdón por lo mal que lo trató siendo niño.

Anselmo sostenía entre sus manos el diario del día, que en la portada tenía a su hijo y las acusaciones de abuso que Vanessa (Begoña Basauri) lanzó en su contra.

Lo que Luis Emilio no quería oír

"Perdóname hijo, perdóname. Yo desde chico me di cuenta que algo mal había en ti, que eras un árbol torcido. Yo quise enderezarte pero no pude, ¿me entiendes? No pude, por lo tanto, te pido perdón por no haber sido más duro contigo", dijo el anciano.

El Jardín de Olivia / Mega

Le pidió disculpas, pero no eran las palabras que Luis Emilio esperaba. Se sintió frustrado y tomó a su padre por el cuello.

"Viejo infeliz, no vas a salir vivo de acá hasta que me pidas perdón. Pídeme perdón, papá. Pídeme perdón", rogó con la voz quebrada.