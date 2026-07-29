"Por la mamá": Clemente, Nacha y Bastián prometieron encontrar los videos de su padre en EJDO

29 jul. 2026 - 18:04 hrs.

En el capítulo 347 de El Jardín de Olivia, Clemente (Pipo Gormaz), Bastián (Alonso Quintero) y Nacha (Cota Castelblanco) se pusieron manos a la obra para encontrar los videos que grabó su padre.

Creen que podría haberlos escondido en la caja fuerte del escritorio, pero entrar en el despacho no será sencillo.

Todos siguen adelante

Clemente le dio ánimo a sus hermanos para arriesgarse: "Ya, hemos hecho cosas mucho más difíciles. Si es que esos videos están ahí, tenemos que sacarlos cuanto antes. Si nosotros hacemos esto, el papá se va a ir en contra nuestra con todo lo que tiene y tenemos que estar preparados".

El Jardín de Olivia / Mega

La primera precaución fue proteger a Berni y Olivia (Violeta Silva) para que no estén en la línea de fuego. Este es el momento de arrepentirse si alguno quiere dar un paso al costado, pero ninguno de los tres desistió.

"Nosotros le prometimos a la mamá que vamos a hacer justicia en su nombre y yo voy a seguir con esto hasta el final", dijo Bastián, sellando un pacto en honor a Bernardita (Catalina Guerra).