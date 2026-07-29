¿Su padre le pedirá perdón? Luis Emilio estará expectante a las palabras de Anselmo en el capítulo 347 de EJDO

29 jul. 2026 - 09:20 hrs.

En el avance del capítulo 347 de El Jardín de Olivia, Luis Emilio (Alejandro Trejo) guarda un profundo trauma de la infancia con su padre.

El trato cruel, los castigos y humillaciones fueron el ejemplo que replicó años más tarde con Bastián (Alonso Quintero) sin sentir culpa. Sin embargo, él sí espera una disculpa de Anselmo Walker (Pepe Herrera Hormazábal).

Por esta razón es que lo tiene retenido con una enfermera de confianza, a la espera de le den las disculpas que siente merecer.

El Jardín de Olivia / Mega

Olga (Ana María Montaner) le avisará que su padre parece dar señas: "Me dijo que estaba arrepentido de cómo te había criado".

Luis Emilio se sentará junto a Anselmo en el jardín. "¿Se arrepintió? ¿Realmente me va a pedir perdón por todo que me hizo?", preguntará.