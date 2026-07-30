"Nadie te puede ver": Diana se reunió con Joaquín momentos antes de llevar a cabo su plan en EJDO

30 jul. 2026 - 18:05 hrs.

En el capítulo 348 de El Jardín de Olivia, Joaquín (Francisco Dañobeitia) pasó a buscar a Diana (Nicole Espinoza) en su auto. En unas horas más, si todo salía bien, Luis Emilio Walker (Alejandro Trejo) estaría acabado.

Pero debían tomar algunas precauciones primero, como que Guerrero se esconda en los asientos de atrás durante el camino.

Undurraga quiso cerciorarse de que todo estaba en orden, que Diana haría lo necesario cuando tuviera frente a frente a Luis Emilio. Ella le aseguró que sí.

El Jardín de Olivia / Mega

Luego, sacó de entre un pañuelo el revólver que la terapeuta tendrá que disparar. "¿Sabes cómo se usa? Acuérdate que te tienes que esconder. Nadie te puede ver", le indicó.

Entonces, los dos emprendieron rumbo a las oficinas del conglomerado, donde Elisa (Carla Medel) tendría que cumplir con su parte.