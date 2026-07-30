"Nunca más voy a ser un problema para ustedes": Joaquín se disculpó con Karina por todos sus errores en EJDO

30 jul. 2026 - 18:00 hrs.

En el capítulo 348 de El Jardín de Olivia, Ignacia (Cota Castelblanco) le confió el bienestar de Berni a Karina (Jacinta Rodríguez).

La pintora irá a Valdivia con la pequeña, mientras ella se queda en Santiago. Pero si bien aceptó la misión con gusto, necesitaba el visto bueno de Joaquín (Francisco Dañobeitia) antes de emprender el viaje.

Una vez lo llamaron por teléfono, no puso ningún impedimento. Incluso, se alegró por la medida. "Me parece muy buena idea, Ignacia, por lo menos, hasta que estemos seguros de que el infeliz de Luis Emilio no se va a acercar a la Berni. Mientras más lejos esté ella, mejor".

El Jardín de Olivia / Mega

El arrepentimiento de Joaquín

Y en el intertanto, Undurrga quiso aprovechar la oportunidad para hablar directamente con Karina. Ella le dio las gracias por salvarlo y él le pidió perdón.

"Cometí muchos errores, fui muy imbécil. Algunas decisiones que tomé casi te cuestan la vida, pero quiero que sepan que eso no va a volver a pasar nunca más. Yo nunca más voy a ser un problema para ustedes dos, se los juro. A mí ahora lo único que me importa es que la Berni esté bien, y para eso tenemos que asegurarnos de que el buen Emilio esté muy lejos".