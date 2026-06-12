Gloria se llevará una amarga decepción al ver a Raúl con otra mujer en el capítulo 317 de EJDO

12 jun. 2026 - 18:15 hrs.

En el avance del capítulo 317 de El Jardín de Olivia, Christian (Juan José Gurruchaga) querrá destruir la credibilidad de Raúl (César Caillet) y la mejor forma es hacerlo a través de sus adicciones.

En una reunión con Gloria (Francisca Gavilán), el padre de Karina (Jacinta Rodríguez) afirmará haber visto a Raúl tomando alcohol otra vez.

Yoya, ¿tú cachai cuando una persona está con la lengua traposa o no? ¿Para qué te voy a estar mintiendo? Yo fui ahí, yo lo escuché. Raúl estaba curado como tagua", mencionará ante la incredulidad de su ex.

El Jardín de Olivia / Mega

Una trampa bien montada

Para que ella le crea, Christian le entregará una dirección. Gloria irá hasta una casa en la que escuchará las risas de Guerrero y lo verá acompañado de una mujer.

Se tratará de Cynthia, una de las integrantes del grupo de rehabilitación, quien por órdenes de Christian besará a Raúl cuando vea aparecer a la peluquera.