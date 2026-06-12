Gloria se llevará una amarga decepción al ver a Raúl con otra mujer en el capítulo 317 de EJDO
En el avance del capítulo 317 de El Jardín de Olivia, Christian (Juan José Gurruchaga) querrá destruir la credibilidad de Raúl (César Caillet) y la mejor forma es hacerlo a través de sus adicciones.
En una reunión con Gloria (Francisca Gavilán), el padre de Karina (Jacinta Rodríguez) afirmará haber visto a Raúl tomando alcohol otra vez.
Yoya, ¿tú cachai cuando una persona está con la lengua traposa o no? ¿Para qué te voy a estar mintiendo? Yo fui ahí, yo lo escuché. Raúl estaba curado como tagua", mencionará ante la incredulidad de su ex.Ir a la siguiente nota
Una trampa bien montada
Para que ella le crea, Christian le entregará una dirección. Gloria irá hasta una casa en la que escuchará las risas de Guerrero y lo verá acompañado de una mujer.
Se tratará de Cynthia, una de las integrantes del grupo de rehabilitación, quien por órdenes de Christian besará a Raúl cuando vea aparecer a la peluquera.Ve el capítulo en