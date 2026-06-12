El Jardín de Olivia - Capítulo 316: Luis Emilio saca una carta de triunfo

12 jun. 2026 - 18:10 hrs.

En el capítulo 316 de El Jardín de Olivia, Franco (Emilio Edwards) se comprometió a buscar a Clemente (Pipo Gormaz), pero será su última tarea bajo las órdenes de Luis Emilio (Alejandro Trejo), incluso cuando prometieron pagarle mucho más.

Con una fuerte sospecha de que algo le oculta su hombre de confianza, Walker lo mandó investigar con el "Rucio" (Sebastián Saguz).

El Jardín de Olivia / Mega

Un inesperado interrogatorio

El comisario Renzo Mardones (Víctor Montero) se presentó en la casa de Luis Emilio para interrogarlo por la muerte de Lalo Acosta (Jorge Denegri), su abogado.

Mardones escuchó en un registro de audio la confesión del profesional sobre el secuestro de Olivia (Violeta Silva) y cómo su propio abuelo estuvo involucrado. Por supuesto, el empresario negó las acusaciones y sacó un video que complicó todavía más la situación de Clemente.

El arma con la que mataron a Acosta era la suya, pero las cámaras de seguridad grabaron a su hijo mayor tomándola de la oficina.